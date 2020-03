Бартомеу: Ще загубим 6 милиона евро заради мача с Наполи, но това не е важно

“Преди всичко искам да кажа, че на първо място са здравето и сътрудничеството със здравните власти. След това идва частта, в която има икономическа загуба не само за Барса, но и за който и да е клуб, който трябва да играе при закрити врата. В този случай може да става въпрос за около 6 млн. евро, но повтарям, че това не е важно. Тази сутрин имахме среща с областната управа, като имаше много силна препоръка да играем пред празни трибуни. Дълбоко съжаляваме, че това ще се отрази на клубните членове, на феновете и на футболния свят. Но ние вярваме, че изживяваме една извънредна ситуация”, заяви Бартомеу на колоквиум, организиран от Círculo Ecuestre.

Bartomeu on Barça's UCL match being held behind close doors



"Playing without an audience will cost us six million euros"



"It is an exceptional situation and Barcelona must be responsible"



