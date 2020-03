Григор Димитров не е в списъка с участници в Барселона

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров изненадващо не е включен в списъка с участници в предстоящия (20 април) турнир от сериите АТР 500 в Барселона. Организаторите отмениха планираната за днес презентация на събитието, но все пак оповестиха листата с потвърдени състезатели. Все още предстои да бъдат раздадени четирите покани - “уайлд кард”.

Entry list for ATP #Barcelona released. Very strong field so far. Six Top-10 players attending:

Nadal #2

Thiem #3

Medvedev #5

Tsitsipas #6

Berrettini #8

Goffin #10



(via PM @bcnopenbs) pic.twitter.com/bxv2rsISew