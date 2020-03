Лека атлетика Wings for Life World Run 2020 10 март 2020 | 13:38 Прочетена 72 0



копирано

На 3 маи светът за седма поредна година ще бяга благотворително, в един ден и час, за да подпомогне лечението на гръбначните увреждания. Състезанието е с уникален формат, в които финиш линията гони участниците и всички могат да се включат независимо от местоположението си. Глобалният старт е насрочен за 14:00 ч. българско време. Този час ни дава предимството да се подготвим спокоино преди началото, за разлика от други места, на които ще им се наложи да бягат късно вечер или рано сутрин.



За желаещите да бягат в подкрепа на каузата

Всеки, проявил желание да застане на старта, наравно с атлети от всички краища на света, ще може да направи това чрез мобилното приложение Wings for Life World Run App (достъпно за Android и iOS). Достатъчно е да го свали на телефона си, след което да избере един от възможните варианти:

Първите 200 човека, регистрирали се в приложението на Wings For Life ще спечелят безплатна тениска от 4F!

Wings for Life World Run е събитие със силно интерактивна насоченост и формат, позволяващ различни начини на участие и варианти за подкрепа на каузата:

- Да се присъедини към някое от официалните организирани бягания за страната, в която се намира (За България такова е официалното бягане в Борисовата градина в София, традиционно организирано от RUN BG).

- Да се присъедини към някои от останалите вече съществуващите отбори.

- Да създаде свои собствен отбор и да покани приятели да се включат в него, бягаики на избрано място навсякъде по света.

- Да създаде свои App Run и да бяга индивидуално, на избрано от него място. За контакти с нас: www.360mag.bg e-mail: magazine@360mag.bg



100% от събраните средства отиват директно за финансиране на изследванията на гръбначния мозък.

Разберете как да да се присъедините или да създадете свои отбор за Wings for Life World Run 2020.

Разберете как да организирате свое бягане в подкрепа на каузата Wings for Life.

Разберете как да се регистрирате като участник за Wings for Life World Run 2020



За желаещите да подпомогнат каузата без да бягат

Инициативата Wings for Life World дава възможност да подкрепите каузата за лечението на гръбначните увреждания дори и без да бягате. Това става по следните начини:

- Да дарите средства за каузата чрез опцията Donate Now на саита wingsforlifeworldrun.com или на приложението Wings for Life World Run App за Android от Google Play или за IOS от App Store.

- Да създадете собствена кампания за набиране на средства, чрез която да разпространите идеята и да мотивирате повече хора да дарят средства за проучвания и изследвания в областта на гръбначните заболявания. Разберете как да създадете своя собствена кампания за набиране на средства. Събраните през годините средства се даряват на различни научни организации, които разработват иновативни методи за лечение. Регистрирани са и първите експериментални успехи - канадецът Маик Шоу направи първите си стъпки, след години, благодарение на програмата Wings for life . Повече информация за всичко, свързано с Wings For Life България, намерете на официалната феисбук страница на събитието.





0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 72

1