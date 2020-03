Гари Невил: Аз не подкрепям мачовете да се играят при закрити врата

Легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил е категоричен, че не бива да се провеждат мачове при затворени врата заради епидемията от коронавирус.

“Аз НЕ подкрепям да се играят мачове при закрити врата. Ако се налага да се затворят стадионите, футболните асоциации трябва да намерят начин да отложат сезона и да проведат двубоите, когато е безопасно, за да се защитят приходите на клубовете, които се нуждаят от тях за своето оцеляване”, написа Невил в Туитър.

I do NOT support matches played behind closed doors. If it’s necessary to shut down stadiums the associations must find a way of delaying the season and playing the games when it is safe to do so to protect the revenues for clubs that require this income to survive.