Бивш играч на Манчестър Юнайтед смята, че няма място за Погба в тима

Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед Пол Инс изрази мнение, че отборът не се нуждае повече от услигите на Пол Погба . Инс смята, че след пристигането на Бруно Фернандеш през януари, изходът за Погба е отворен.

“Ако все още иска да напусне, ще бъде по-лесно за Оле да го продаде сега, когато Бруно е в отбора. Имам чувството, че клубът не се нуждае от Погба вече. Добрите му представяния бяха малко и сегашната ситуация мисля, че ще удовлетвори и двете страни. Ако пък Погба се завърне преди края на сезона, не мисля, че ще получи място в тима. Дори и да има такова, той ще трябва да се бори за него”, заяви пред Paddy Power бившият английски футболист.

