Калъм Смит се отказа от бой с Канело заради пари

Непобеденият световен шампион в суперсредна категория Калъм Смит отказа мач срещу суперзвездата Саул „Канело“ Алварес. Победителят в Световните боксови суперсерии беше обявил, че е готов да приеме предизвикателството.

DAZN LAUNCHES IN THE UK WITH CANELO VS SAUNDERS FIGHT



DAZN is reportedly going to launch in the UK this May. It's said the first fight will be Canelo vs Billy Joe Saunders



Will likely cost £4.99 per month



Canelo BJS - who wins?#Canelo #Saunders #CaneloSaunders pic.twitter.com/TgyBUHumcv