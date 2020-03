Хари Кейн започна да тренира

Хари Кейн започна подготовка по индивидуална програма, съобщават английските медии. Капитанът на Тотнъм беше заснет да тренира отделно, приближавайки се до завръщане на терена по-рано от очакваното.

Британски медии прогнозират, че голмайсторът ще може да играе поне в няколко мача от настоящото първенство.

Love being back on the grass with a ball at my feet pic.twitter.com/9b8klAmFmw