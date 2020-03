Тако Фол на косъм от чудовищен трипъл-дабъл с 9 "чадъра" (видео)

Центърът на Бостън Селтикс Тако Фол бе на косъм от изумителен трипъл-дабъл в мач от G Лигата за развитие на играчите. Високият 228 сантиметра новобранец в НБА Фол завърши мача на тима си Мейн Ред Клоос с Уинди Сити Булс с 16 точки, 14 борби и цели 9 блокирани удара. Един “чадър” лиши 24-годишния сенегалец от трипъл-дабъл, а Фол и компания загубиха двубоя със 112:120.

Tacko Fall nearly put up a triple-double with blocks



16 Pts

14 Reb

9 Blk pic.twitter.com/xC7KP4ttGI