Кубрат Пулев: Реално е да нокаутирам Антъни Джошуа в 9-10 рунд

Кубрат Пулев отговори на заканата на Антъни Джошуа да го нокаутира в 11-ия рунд. Пред БНТ Кобрата заяви, че е напълно възможно той да спечели по този начин малко по-рано. Българинът очаква да откаже световния шампион и да спечели титлите му в деветия или десетия рунд на сблъсъка на 20 юни. @@@ "В момента съм в тренировъчен процес. Имам необходимото време, а не като при "Зауерланд", които ми казваха на втория месец - "давай, играеш за световна титла" и го разбирах от медиите. Направили сме план, ще се подготвям в Германия, тъй като мачът е в Европа. Всички тези години, които съм тренирал в националния отбор като юноша и при мъжете, сега трябва да се осмислят. Аз ще дам всичко от себе си. Бърза победа едва ли ще мога да търся и да направя. Но смятам, че един хубав успех с нокаут в девети-десети рунд е напълно реален", сподели Кобрата. @@@ Той допълни, че не се вълнува от наградния фонд, който ще спечели. Във Великобритания вече се появиха информации за сума в порядъка на 20 милиона долара, която включва разпределението на приходите от билети и платени канали.

"Наградният фонд за мен не е толкова важен. Има някаква гарантирана сума, оттам нататък всичко може да бъде двойно и тройно, така че не мога да кажа нищо. Всичко зависи от гледаемостта, от pay per view. Сумата първо е конфиденциална, второ не смятам, че това е важното в случая. Важно е, че събитието е огромно. Аз се надявам да отида и да победя за България. Важното е да спечеля, важното е да отида и да го нокаутирам", каза още Кобрата.

Joe Goossen To Train Kubrat Pulev Ahead of Joshua Title Fight https://t.co/lvLN5HjbhW pic.twitter.com/1NxhfSu2BL — BoxingScene.com (@boxingscene) March 8, 2020

Пулев заяви още, че очаква Джошуа да бъде предпазлив, излизайки на ринга срещу него, и да опита тактиката си от втория мач с Анди Руис, в който си върна световните титли с успех по точки.



"Въпросът е аз какво мога да направя. Не видях нищо особено от негова страна. Всеки един удар може да бъде решаващ. Той беше предпазлив, защото, както се казва - "парен каша духа". Предполагам, че и сега ще бъде предпазлив, защото аз съм много по-подвижен от Анди Руис и го очакват много сериозни изненади. От моя страна ще наблегнем върху абсолютно всичко - и върху физическата подготовка, и върху удара, и върху бързината. Боксът е един от най-комплексните спортове и едно нещо да куца, може да бъде малкото камъче, което да обърне колата".

