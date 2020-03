Фен към треньор в НБА: Ти си идиот! (видео)

В последните секунди нервите на един от привържениците на Сакраменто не издържаха и той нарече старши треньора на Кингс Люк Уолтън "идиот". Причината за тази реакция бе решението на Уолтън да остави на пейката една от звездите на тима - бахамския топстрелец Бъди Хийлд, в ключов момент в самия край, когато “Кралете” изоставаха в резултата със 113:116 и се нуждаеха от тройка. Миналия месец Хийлд спечели конкурса за стрелба от тройката в тазгодишното издание на All Star уикенда в НБА, който се проведе в Чикаго.

“Luke you’re an idiot. You have the three-point champion. Play him. Where is Buddy?”



This Kings fan was livid after Luke Walton left Buddy Hield on the bench late in the game. pic.twitter.com/zt8PaxFU1x