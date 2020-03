Свитолина е шампионка в Монтерей

Водачката в схемата Елина Свитолина спечели турнира на твърда настилка в Монтерей (Мексико), който е с награден фонд от 250 000 долара. Украинката стигна до труден успех срещу номер 9 в схемата Мари Бузкова (Чехия) на финала - 7:5, 4:6, 6:4, след близо три часа игра.

She claimed her first of the season and features our shot of the day.

