Кристиано поздрави въображаеми фенове на Юве

След като слезе от клубния автобус, Кристиано Роналдо поздрави пред камерите въображаемите фенове на отбора, подавайки ръката си в празното пространство. След това, когато стъпи на терена, португалецът започна на пляска последователно към всички сектори на празния стадион. Същото направи целият отбор на Ювентус след края на дербито, което "бианконерите" спечелиха с 2:0 и се завърнаха на върха във временното класиране на Серия "А".

Cristiano Ronaldo applauding the fans in the empty stadium pic.twitter.com/feKvU0MLAw