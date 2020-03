Други спортове Майкъл ван Гервен спечели UK Open за трети път 09 март 2020 | 01:23 Прочетена 138 0



копирано





Майти Майк започна трудно турнира, но постепенно влезе в познатия ритъм. Той измъкна труден успех с 10:9 над Джейсън Лоу на 1/16-финала, но след това включи на скорост и помете последователно Джеймс Уейд с 10:4, Роб Крос също с 10:4 и Дарил Гърни с 10:3, като в този мач Ван Гервен направи и впечатляващ 9-дартов лег.

Michael van Gerwen is that good, he celebrates nine-darters like most players winning a leg! pic.twitter.com/EzMIENP3kL — Sporting Life (@SportingLife) March 8, 2020

На финала обаче срещу него застана “Ледения” Гъруин Прайс, който достойно защити прякора си. Уелсецът започна много силно двубоя и набързо натрупа преднина от 5:1 лега в своя полза. Той контролираше събитията на окито, но и Майти Майк не се предаваше и постепенно успя да стопи изоставането си.



Ключовият момент бе в 14-ия лег, когато Прайс пропусна няколко възможности за излизане и бе наказан от Ван Гервен, който проби и изравни резултата за 7:7. Това като че ли разклати уелсеца и даде сили на Майти Майк, който спечели и следващите три лега и едва за втори път в мача излезе напред в резултата. Макар Прайс да успя да запази интригата до края, печелейки следващите два лега, Ван Гервен не се пречупи и успя да затвъри мача в своя полза с 11:9.

Michael van Gerwen this weekend...



Six wins

104.47 overall average

2x 110 averages

Nine-dart finish

170 checkout

36 maximums

Third UK Open title



@MvG180 https://t.co/ey6zGrLzg2 — Sporting Life (@SportingLife) March 8, 2020

Всъщност Ван Гервен бе с по-добри показатели във всяко едно оношение, така че успехът му е напълно заслужен. Тай направи 11 максимума, срещу 6 на Прайс. Средните стойности на нидерландеца бяха 101 точки, докато съперникът му завърши със среден резултат от 99 точки. Майти Майк бе автор и на най-високия чекаут в мача от 136 точки, а освен това точността при хвърлянията за излизане бе 45,83%, докато Прайс бе доста по-колеблив със своите 28,13%.

@MvG180's 52 individual TV titles include



3x Worlds

5x Prem League

2x World Matchplay

5x World GP

3x Grand Slam

3x UK Open

4x Euros

5x Players Champ

5x Masters

4x World Series Finals

Champs Lge



Aged 30. pic.twitter.com/TTCUzJwWIf — Sporting Life (@SportingLife) March 8, 2020

Така Ван Гервен спечели първата си титла за 2020 година и за трети път триумфира на UK Open, където само легендата Фил Тейлър има повече успехи в този турнир - 5. Световният №1 Майкъл ван Гервен спчелели един от големите турнири в календара на PDC (Професионалната дартс корпорация) - UK Open. На финала нидерландецът постигна драматична победа с 11:9 лега над Гъруин Прайс и така за трети път в кариерата си триумфира в тази надпревара. Освен това той прибави и солиден чек на стойност 100 хил. паунда в банковата си сметка.Майти Майк започна трудно турнира, но постепенно влезе в познатия ритъм. Той измъкна труден успех с 10:9 над Джейсън Лоу на 1/16-финала, но след това включи на скорост и помете последователно Джеймс Уейд с 10:4, Роб Крос също с 10:4 и Дарил Гърни с 10:3, като в този мач Ван Гервен направи и впечатляващ 9-дартов лег.На финала обаче срещу него застана “Ледения” Гъруин Прайс, който достойно защити прякора си. Уелсецът започна много силно двубоя и набързо натрупа преднина от 5:1 лега в своя полза. Той контролираше събитията на окито, но и Майти Майк не се предаваше и постепенно успя да стопи изоставането си.Ключовият момент бе в 14-ия лег, когато Прайс пропусна няколко възможности за излизане и бе наказан от Ван Гервен, който проби и изравни резултата за 7:7. Това като че ли разклати уелсеца и даде сили на Майти Майк, който спечели и следващите три лега и едва за втори път в мача излезе напред в резултата. Макар Прайс да успя да запази интригата до края, печелейки следващите два лега, Ван Гервен не се пречупи и успя да затвъри мача в своя полза с 11:9.Всъщност Ван Гервен бе с по-добри показатели във всяко едно оношение, така че успехът му е напълно заслужен. Тай направи 11 максимума, срещу 6 на Прайс. Средните стойности на нидерландеца бяха 101 точки, докато съперникът му завърши със среден резултат от 99 точки. Майти Майк бе автор и на най-високия чекаут в мача от 136 точки, а освен това точността при хвърлянията за излизане бе 45,83%, докато Прайс бе доста по-колеблив със своите 28,13%.Така Ван Гервен спечели първата си титла за 2020 година и за трети път триумфира на UK Open, където само легендата Фил Тейлър има повече успехи в този турнир - 5.

Още по темата

0



копирано

БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 138

1