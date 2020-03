ЛеБрон Джеймс подмина кота 34,000

Лидерът на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс се превърна в третия играч, реализирал 34,000 точки в професионалната си кариера в НБА. “Краля” достигна до постижението в съботния дуел между “езерняците” и Милуоки Бъкс, в който Лейкърс се наложиха със 113:103, а ЛеБрон бе над всички с 37 точки.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the 3rd player in @NBAHistory to score 34,000 points! pic.twitter.com/yLz03BKKIm