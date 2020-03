Кайри Ървинг и Кени Аткинсън развалили взаимоотношенията си в началото на сезона

Слуховете и спекулациите около освобождаването на Кени Аткинсън от поста старши треньор на Бруклин Нетс текат с пълна сила. Според медиите зад океана взаимоотношенията между звездата на “мрежите” Кайри Ървинг и бившия наставник са се влошили още в началото на сезона. С цел да се избегнат слуховете, генералният мениджър на Бруклин Шон Маркс опроверга това в пресконференция, заявявайки, че играчите не са били отговорни за напускането на Аткинсън.

Kyrie Irving prefers Ty Lue to be next Nets head coach, per @VinceGoodwill pic.twitter.com/YP9lGB5uAE