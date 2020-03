Тенис Шампионката няма да защитава титлата си в Индиън Уелс 08 март 2020 | 15:13 Прочетена 313 0



копирано

Талантливата канадска тенисистка Бианка Андрееску няма да защитава титлата си на турнира в Индиън Уелс. 19-годишната Андрееску продължава да се възстановява от контузията на коляното, която получи по време на Шампионата на WTA в края на миналия сезон. Шампионката на US Open, която към днешна дата е №4 в световната ранглиста, не е играла от октомври 2019 година. Шампионката на US Open пропуска още един турнир “As many of you know, I’ve been working through an injury I suffered last year during the WTA Finals. It’s been a long road to recovery and while I was looking forward to getting back on court and defending my title at Indian Wells, unfortunately I’m still not 100%."#BNPPO20 pic.twitter.com/XFyKwG5z2o — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2020 Искам да благодаря на всички ви за продължителната подрекпа и затова, че сте до мен в това пътешествие, милите ви думи повдигат духа ми. Разочарована съм, че не мога да се състезавам следващата седмица на един турнир, от който имам толкова хубави спомени, но съм концентрирана върху възстановяването ми", обърна се към феновете си тийнейджърката. "I would like to thank you all for your

continued support and sticking with me on this journey, your kind words have been so uplifting. While I am disappointed that I am not competing next week in a tournament where I have such great memories, I am focused on my recovery..." — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2020 Андрееску се пресъединява към други големи имена при дамите, които ще пропуснат турнира поради здравословни проблеми - бившите лидерки в световната ранглиста Симона Халеп (Румъния), Анжелик Кербер (Германия) и Виктория Азаренка (Беларус). "Както много от вас знаят, продължавам да се възстановявам от травма, която ме сполетя по време на Шампионата на WTA. Пътят до възстановяването е дълъг и въпреки че нямам търпение да се завърна на корта и се надявах да мога да защитавам титлата си в Индиън Уелс, за съжаление все още не съм готова на 100%.Андрееску се пресъединява към други големи имена при дамите, които ще пропуснат турнира поради здравословни проблеми - бившите лидерки в световната ранглиста Симона Халеп (Румъния), Анжелик Кербер (Германия) и Виктория Азаренка (Беларус). 0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 313

1