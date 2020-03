Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до спечелване на редовния сезон в Русия

View this post on Instagram

Так выглядит турнирная таблица перед завтрашним матчем, который завершит «регулярку» текущего сезона. Как вам итоги этого этапа?

