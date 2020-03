Индиана загуби Брогдън за неопределено време

Гардът на Индиана Пейсърс Малкълм Брогдън е разкъсал квадрицепса си по време на двубоя между отбора му и Милуоки Бъкс в четвъртък сутринта. Плеймейкърът ще се възстановява за неопределено време, като състоянието му ще се определя седмица за седмица, съобщиха от Пейсърс.



Injury Update: Malcolm Brogdon has been diagnosed with a torn left rectus femoris. The injury occurred during the second quarter of Wednesday night’s game at Milwaukee. He is listed as week-to-week.https://t.co/6FLY0bb9aw

— Indiana Pacers (@Pacers) March 7, 2020

Брогдън е ключова част от тима от Индианаполис, постигайки средно по 16.3 точки, 4.7 борби и 7.1 асистенции с 44% стрелба на мач.