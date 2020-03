Англия Жиру: Исках в Интер, но Челси не ме пусна 08 март 2020 | 14:31 - Обновена Прочетена 421 0



"Виждах се другаде, защото имах шест трудни месеца в Челси. Те направиха всичко, за да си тръгна. Интер беше мой приоритет, контактите бяха и с



Да, обадиха ми се от Лион, но в този момент Интер ми беше приоритет. Бих искал да стигна до Евро 2020. Ще съм разстроен съм, ако не ме извикат във френския отбор. Надявам се, че моята игра за Челси ще убеди треньора", заяви Жиру пред "Екип".



Нападателят на Челси Оливие Жиру заяви, че е бил близо до трансфер в Олимпик Лион . Самият французин обаче е искал да отиде в Интер "Виждах се другаде, защото имах шест трудни месеца в Челси. Те направиха всичко, за да си тръгна. Интер беше мой приоритет, контактите бяха и с Лацио Тотнъм . Челси обаче не ме пусна. Това не беше моят избор. Треньорът ми обеща повече време за игра, което се случи.Да, обадиха ми се от Лион, но в този момент Интер ми беше приоритет. Бих искал да стигна до Евро 2020. Ще съм разстроен съм, ако не ме извикат във френския отбор. Надявам се, че моята игра за Челси ще убеди треньора", заяви Жиру пред "Екип".

