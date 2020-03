Чарлз Баркли: Идиот си, ако гласуваш за ЛеБрон вместо за Янис за MVP

Битката за наградата “Най-полезен играч” най-вероятно ще се реши между двама играчи - лидерът на Милуоки Янис Адетокумбо и звездата на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс. Двамата се изправиха един срещу друг в директен дуел между лидерите на двете конференции по-миналата вечер, в който Джеймс и Лейкърс триумфираха, но според легендата и настоящ анализатор Чарлз Баркли няма съмнение, че Янис е абсолютният фаворит.





ЛеБрон спечели битката с Адетокумбо и изведе Лейкърс до победа срещу Милуоки Бъкс

“Идиот си, ако гласуваш за ЛеБрон вместо за Янис за MVP. Представете си, че ЛеБрон поддържаше баланс 53-9 с Крис Мидълтън за най-добър съотборник и накрая загуби наградата. Медиите са глупави.”, реагира остро 11-кратният участник в “Мача на звездите”.

Charles Barkley blasts idea of voting for LeBron James over Giannis Antetokounmpo as MVP.https://t.co/mLpjlznYbc