Голдън Стейт обърна Филаделфия в края

Голдън Стейт Уориърс не можеше да разчита на Стеф Къри (настинка), но това не попречи на момчетата на Стив Кър да се справят с колебливия гост Филаделфия със 118:114 (21:26, 34:31, 27:33, 36:24) в “Чейз Сентър”. Фили поддържаха аванс през почти целия двубой, но изпуснаха преднината си в самия край на мача и позволиха на Уориърс да ги обърне.

Мачът вървеше равностойно през цялото време, като за момент Филаделфия излезе напред с 10 точки актив след 6 поредни точки на Глен Робинсън III в края на третата четвърт. “Воините” не се предадоха и стигнаха до паритет в резултата при 106:106, а в края на мача изиграха добра защита, за да триумфират с финалното 118:114 след успешни наказателни изстрели на Микал Мюлдер.

The @warriors hold on late to pick up the home win against Philadelphia.



Eric Paschall: 23 PTS, 6 AST

Damion Lee: 24 PTS

Mychal Mulder: 18 PTS (career-high)

Marquese Chriss: 13 PTS, 10 REB, 8 AST pic.twitter.com/UhKxgZpfwK