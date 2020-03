Фитнес Toва е новият шампион от Арнолд Класик! 08 март 2020 | 12:19 - Обновена Прочетена 831 0



Congratulations to Wiliam Bonac! 2020 Arnold Classic IFBB Pro League Men’s Bodyybuilding Champion! Dream truly came true! Xxx Love Sean Toh #ArnoldClassic2020 #bodybuilding pic.twitter.com/lEArqsU5va — Sean Toh (@sean_toh) March 8, 2020

Бонак демонстрира феноменална форма и абсолютно заслужено бе награден от Арнолд Шварценегер с трофея, както и с 130 000 долара от наградния фонд на турнира.

William Bonac (left) and Big Rammy (right): Arnold per-judging. Just in case you forgot how massive Rammy is. pic.twitter.com/WC8sSsIGNB — Extreme Conditioning (@extrmcond) March 7, 2020

Интересен факт е, че приза за най-мускулест атлет бе връчен на Maмду Елсбиай, който и този път показа изключителна физика, и огромна мускулна маса.



