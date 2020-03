Кливланд отново се наложи над Денвър

Кливланд Кавалиърс спря лошата си серия от 4 поредни загуби и постигна неочакван успех над четвъртия в Западната конференция Денвър Нъгетс със 104:102 (23:33, 35:28, 27:22, 19:19) като домакин. Това е втори изненадващ успех за Кавалиърс над съперника през сезона, след като ги надвиха и в първия им двубой на 12 януари в залата на Нъгетс.

Денвър започна мача по-мотивирано и взе аванс от 10 точки след първите 12 минути игра - 33:23. Отборът на Кливланд се разигра във втория период и чрез добри действия на Кевин Лав, Джеди Осман и Колин Секстън стопи разликата на 3 точки - 61:58.



“Кавалерите” дори взеха аванс в третата четвърт, приключила при резултат 85:83, а в последния период на мача две поредни тройки на Лав и Делаведова, последвани от още една успешна стрелба на първия направи разликата им 5 точки с 1:20, оставащи на часовника. Гари Харис вкара тройка, за да свали дефицита до 2 точки, като Нъгетс дори имаха шанс да изравнят или спечелят двубоя след два пропуснати наказателни на Тристан Томпсън. Пропуск на Джамал Мъри сложи точка на спора - 104:102 за Кливланд.

Kevin Love (27 PTS, 5 3PM) and Collin Sexton (25 PTS, 5 AST) power the @cavs home W vs. Denver.



Cedi Osman: 20 PTS, 5 3PM

Matthew Dellavedova: 14 AST (career-high) pic.twitter.com/PYrvAjoSmu