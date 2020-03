Хардън записа "трипъл-дабъл", но Хюстън допусна ново поражение

Отборът на Шарлът Хорнетс се възползва от трагичното начало на Хюстън, допускайки серия от 0:20 в първите 7 минути игра, и удържа победата на свой терен със 108:99 (30:17, 27:26, 25:33, 26:23).

“Стършелите” неутрализираха Джеймс Хардън, който завърши с “трипъл-дабъл”, но допусна 10 грешки в нападение и бе 2/11 от далечно разстояние. Загубата е трета поредна за “ракетите”, които бяха без Ръсел Уестбрук (почивка), и засега губят домакинското предимство в плейофите - пета позиция с баланс 39-23. Шарлът все още таи надежди за класиране за финалната фаза на сезона в НБА. Хорнетс са десети на изток с баланс 22-41, като изостават на 6 победи от осмия Орландо.

The back-court of @T_Rozzay3 (24 PTS, 6 AST) & @Devonte4Graham (23 PTS, 6 AST) lead the @hornets to victory at home! #AllFly pic.twitter.com/Paj1b2N3gd