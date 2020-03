Йеджейчик и Уейли в болница след епичното меле

Джън Уейли и Йоана Йеджейчик бяха закарани в болница непосредствено след тяхната епична война за титлата на UFC в категория сламка. Шампионката имаше бушони и аркади по цялото лице. Нейната противничка изглеждаше още по-зле заради огромен хематом на челото.

Weili is on her way to the hospital. I heard Joanna is, too. Thank you, ladies, for being the true #UFC248 main event. #AndStill pic.twitter.com/Kw8qxgqglz