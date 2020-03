ММА Дейна Уайт разочарован от Ромеро за "скапаната" битка с Адесаня 08 март 2020 | 10:32 - Обновена Прочетена 815 0



Adesanya and Romero went forehead-to-forehead in the final seconds of their #UFC248 fight. (via @espnmma) pic.twitter.com/LqhVsxw3eq — SportsCenter (@SportsCenter) March 8, 2020 Най-силният човек в ММА - президентът на UFC - Дейна Уайт не скри разочарованието си от "скапаната" битка за титлата в средна категория на галавечерта в Лас Вегас UFC 248 между Израел Адесаня и Йоел Ромеро. Шампионът защити успешно пояса си, но самият сблъсък бе скучен и премина под постоянни освирквания от трибуните, които все пак бяха "разглезени" от предходния супер дуел между Уейли Жан и Йоана Йеджейчик. Според Дейна Уайт основната причина за скуката в октагона между Адесаня и Ромеро е 42-годишният колумбиец, който "пропилял последния си шанс за титла" с пасивното си поведение.





While, Romero is saying Adesanya didn’t engaged during the fight#UFC248 pic.twitter.com/jAnuqAfr3y — Thada (@rosielikesrosez) March 8, 2020 "Битката беше скапана, това е ясно на всички. Разочарован съм от Ромеро, който дори не трябваше да получи този шанс, а го пропиля по този начин. Адесаня направи това, което трябваше, за да спечели. Никой не желае да влиза в размени с Ромеро и Адесаня беше нормално да се възползва. В началото на битката беше много странно, защото Ромеро стоеше неподвижен с вдигнати ръце. Той пропиля последния си шанс за титла, можете ли да си представите да се бие отново за колан след такова нещо", недоумяваше Уайт, след което оповести следващата логична стъпка за шампиона. "Не искахме да организираме двубой на Адесаня с Ромеро, но уважихме желанието му, защото той искаше тази битка. Сега вече си мисля, че не е трябвало да я правим, в историята се е случвало да организираме скапани срещи и тази беше такава. Но гарантирам, че Адесаня срещу Пауло Коста ще бъде изключителен двубой, защото Коста няма да стои и да не прави нищо. Когато лекарите ме уверят, че Коста е излекуван и готов за бой, ще организираме този сблъсък", обеща Уайт.

