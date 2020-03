Бокс Шок! Хелениус нокаутира Ковнацки и стана претендент за титла на Джошуа 08 март 2020 | 10:05 Прочетена 1318 0



(30-3, 19 KO) по шокиращ за всички начин нокаутира в четвъртия рунд считания за фаворит и един от най-прогресиращите боксьори в тежка категория Адам Ковнацки (20-1, 15 KO) . 30-годишният поляк се наслаждаваше на отлично конструктирана професионална кариера до момента и заслужи пред собствена публика да се изправи в дуел с опасен, но по-ниско класен съперник, за правото да стане претендент за титлата на Световната боксова асоциация.

Robert Helenius stops unbeaten Heavyweight Adam Kownacki in round 4 tonight! pic.twitter.com/cpbQbqNYPy — All Of The Belts (@AllOfTheBelts) March 8, 2020 Пределното желание на Ковнацки да нокаутира опонента си обаче му изигра лоша шега и вместо да проведе битката по-стратегически и да продължи да записва попадения в целта, той тръгна да нокаутира опонента си. Ковнацки бе притиснал Хелениус до въжетата, но стана жертва на желязната контрираща десница и загуби равновесие, падайки в четвъртия рунд. Реферът Дейв Фийлдс не отсъди нокдаун, защото прецени, че полякът се е спънал, но имаше основания да се смята, че ударът е причинил загубата на баланс. В крайна сметка Хелениус продължи да засипва разклатения поляк с леви и десни крошета, а Ковнацки не можа да се защити по никакъв начин. Така в 1:08 минута на рунда реферът Фийлдс се намеси и маркира техническия нокаут.



Изненадващо сега 36-годишният Хелениус е претендент за световната титла на WBA, принадлежаща към момента на Антъни Джошуа. Спорно е обаче кога финландецът ще получи неочаквания си шанс да се качи на най-голямата възможна сцена на този късен етап от кариерата си. Джошуа първо ще се бие с Кубрат Пулев, после го очаква или реванш срещу българина (ако загуби), или обединяващ мегасблъсък с шампиона на WBC Тайсън Фюри, който също ще е обвързан с клаузи за реванш, така че изобщо не е ясно кога ще дойде редът на Хелениус.



Ковнацки загуби голямата си възможност да стигне върха и развитието му ще трябва да претърпи застой, тъй като би било странно да получи реванш от Хелениус за мястото на първи претендент.

