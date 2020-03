ММА Адесаня надви Ромеро в скучен сблъсък, освиркан от феновете на UFC 248 08 март 2020 | 08:38 Прочетена 337 0



Adesanya retains the title in one of the strangest title fights in recent UFC history. #UFC248 pic.twitter.com/C0BVQB7fXa — Pub Sports Radio (@PubSportsRadio) March 8, 2020 Основното събитие на UFC 248 определено не оправда очакванията за зрелище и почти през цялата си продължителност бе съпроводено от освирквания от трибуните в зала "Т-Мобъл" в Лас Вегас. Освиркванията бяха още по-осезаеми на фона на предходната изключително вълнуваща среща за титлата в категория "сламка" при дамите, в която Уейли Жан почти обезобрази Йоана Йеджейчик.

Romero and Adesanya share some words after #UFC248 pic.twitter.com/pM8qNHJvyC — ESPN (@espn) March 8, 2020 Все пак Израел Адесаня (19-0 MMA, 8-0 UFC) надделя над Йоел Ромеро (13-5 MMA, 9-4 UFC) с методично проведена битка без излишни рискове и дори без много разход на енергия. Той нарани водещия десен крак на колумбиеца с лоукиковете си и именно тази стратегия се оказа достатъчна за съдиите, които му присъдиха победата с 48-47, 48-47, 49-46. За разлика от епичния сблъсък при дамите, едва ли някой ще желае да си спомня дълго за Адесаня - Ромеро. 42-годишният колумбиец, сребърен медалист в свободната борба от Олимпийските игри в Сидни 2000, загуби първия си истински шанс за титла, защото в предишните два случая не влезе в категория и реално нямаше възможност да заслужи колана.

Israel Adesanya takes down Yoel Romero to remain the UFC middleweight champ Face with look of triumph#UFC248 pic.twitter.com/oYrgpXn2jm — @me2Ajas (@me2Ajas) March 8, 2020 Йоел започна с леко странна стойка, в която просто беше неподвижен с висок обратен гард, което продължи поне минута, докато Адесаня се чудеше как да го провокира да се раздвижи. Нито един удар не бе изпробван дори в първата минута и половина, като и двамата сменяха периодично гардовете си, но явно не желаеха да рискуват в началото на битката. Освирквания се чуваха от трибуните заради тоталната липса на действие, но феновете просто бяха разглезени от вълнуващия женски двубой преди основното събитие, в който Уейли Жан подчини Йоана Йеджейчик в епичен сблъсък.

That winning punch from Israel Adesanya...#UFC248 pic.twitter.com/laI2fiwv1k — Rudebwoypee (@rudebwoypee24) March 8, 2020 Ромеро пласира ляво кроше в целта в първия случай, в който Адесаня реши да скъси дистанцията. Шампионът вкара ляв външен лоукик и това бе първото му попадение в рунда при 1 минута оставаща до края. Африканецът, базиран в Нова Зеландия, направи още един ляв лоукик и се отчете само с това в първата част, а Ромеро нямаше как да се измори при толкова ниско темпо и липса на екшън. Адесаня започна с десен преден кик и изглеждаше, че желае да повиши поне леко оборотите, защото може и да беше загубил първия рунд само заради едно ляво кроше. Точно същото ляво кроше бе пласирано от Ромеро в първите 45 секунди на втората част, но шампионът бързо се окопити. Адесаня пробва десен хайкик, а после направи два лоукика от дистанция. Колумбиецът продължаваше да е нестандартен и дори опита с юмрук да уцели крака на опонента си, но вместо това "изяде" ляв лоукик в кръста.



Ромеро препъна Адесаня и опита да го приключи с "чукове" в клинч, но шампионът бързо се измъкна и изглеждаше невредим след експлозивната атака. Нов ляв лоукик в кръста бе отправен от африканеца, който обаче още не смееше да скъсява дистанцията. По-добрата успеваемост на киковете може би вдигаше акциите на шампиона в очите на съдиите, а иначе Ромеро очевидно бе заслужил респект със силата на крошетата си.



Адесаня не можа успешно да пласира ляв хайкик и отново се съсредоточи върху водещия крак на съперника. Шампионът започна доста по-често да атакува, макар и с повишено внимание и при все още бавно темпо. Ромеро пробва ново ляво кроше, но загуби равновесие и падна, само че Адесаня се стремеше просто да се отдалечи от него. Колумбиецът започна да залага на кикове отвреме навреме, но като цяло изоставаше по този показател. Израел все пак повиши леко оборотите в третия рунд и го проведе успешно стратегически, без да поема излишни рискове.



Реферът Дан Мираглиота взе странното решение да подкани бойците да бъдат по-активни и да "дадат на съдиите нещо, за което да се хванат". Адесаня се движеше около съперника си и търсеше пролука в гарда му, но можеше да пласира единствено лоукикове. Първият опит за десен прав в актива на шампиона завърши с бъркане в очите за допълнително разочарование на феновете в залата. Ромеро се възползва от възможността да си почине и да бъде прегледан от лекар в клетката. Колумбиецът осъществи тейкдаун, но Адесаня се изправи моментално и двамата се рестартираха в стойка в средата на октагона. Ромеро пробва тежки леви крошета, но защитата на Адесаня бе на високо ниво, като той продължаваше да обработва водещия десен крак на опонента си и към края на четвъртия рунд го бе наранил значително. Колумбиецът приключи частта с неуспешен опит за тейкдаун и още едно неуспешно кроше.



Епизодичните избухвания на Ромеро засега не му носеха особен успех и той не изглеждаше (обичайно за него) притеснен от ниското темпо и привършването на времето. Адесаня успешно прилагаше стратегията си да пласира външни леви лоукикове и да избягва близка дистанция, както и да се защитава от тейкдауни. Последният рунд не предлагаше особени размени, а шампионът откровено бягаше от съперника си, когато биваше притиснат за секунди. Ляв хайкик на Адесаня бе частично пласиран, а във финалните 60 секунди претендентът подтикваше опонента си да спре да бяга. Хубав ляв лоукик на шампиона бе контриран с ляво кроше от колумбиеца, като сирената сложи край на разочароващата откъм очакване за зрелище битка.

