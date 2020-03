ММА Уейли Жан почти обезобрази Йеджейчик в епична битка за титлата на UFC 248 08 март 2020 | 07:42 - Обновена Прочетена 764 0



копирано



WHAT. A. FIGHT.



Zhang Weili defends her title, fending off former champion Joanna Jedrzejczyk at #UFC248 pic.twitter.com/B1hJbzBPe7 — ESPN (@espn) March 8, 2020 Първата в историята на UFC китайска шампионка Уейли Жан (21-1 MMA, 5-0 UFC)защити успешно титлата си в категория "сламка" в изключително зрелищна, брутална и равностойна битка на UFC 248 срещу знаменитата Йоана Йеджейчик (16-4 MMA, 10-4 UFC). Разделеното съдийско решение (48-47, 48-47, 47-48) отиде в полза на азиатката, която имаше видими поражения по лицето си, но почти обезобрази полякинята, чието чело бе сериозно подуто, а носът - счупен.

FIFTH AND FINAL.



Zhang Weili and @JoannaMMA putting on an instant classic! #UFC248 pic.twitter.com/O7w0ZyebUO — UFC (@ufc) March 8, 2020 Това е невероятна победа във визитката на китайката, която дебютира в промоцията през август 2018 година, а общо записа вече 21-ва поредна победа. Йеджейчик бе спечелила колана в дивизията в едва третия си двубой и я защити пет пъти, но сега не можа да стане първата, успешно възвърнала се на трона при дамите. The GREATEST WOMAN'S MMA FIGHT I've ever watched!!



Such a privilege to watch these women go at it! What heart showed by both Weili Zhang & Joanna Jedrzejczyk! Take a Bow!!#UFC248 pic.twitter.com/9GniZmaPqO — Jay S (@maJayStic) March 8, 2020

OMG The punch from Weili Zhang that caused a swollen lump on the forehead of JJ what a fight folk's#UFC248 pic.twitter.com/27MNw0nFpl — Hasnain Shah (@Hasnainshah77) March 8, 2020 Уейли започна с вътрешен ляв лоукик, като двете се държаха на дистанция и пробваха кикове за начало на битката. Йеджейчик пласира десен прав и веднага след това вкара и комбинация ляв-десен, след което пък добави и десен вътрешен лоукик. Китайката също пробваше комбинации, но дори когато ги пласираше, Йоана просто се усмихваше. Жан започна да загражда опонентката си и да разнообразява с кикове, но полякинята гледаше да бъде прецизна в атаките си. Уейли започваше да бъде по-постоянна в пласирането на крошета и изглеждаше много спокойна в размените. Секунди преди края на рунда Жан пласира хубаво ляво кроше, а пък Йоана вкара нелегален десен прав след сирената, като се извини няколко пъти. И двете имаха подутини под очите си от тежките понесени удари, но продължаваха да се впускат в размени в стойка. И двете също така комбинираха с кикове, като напълно оправдаваха очакванията, че битката ще е кикбоксова. Първият клинч обаче дойде след неуспешен опит за тейкдаун на Уейли. Китайката притискаше опонентката си до оградата, но изяждаше колена от бившата световна шампионка по муай тай. При 2:30 минути оставащи в рунда боят се рестартира в средата на ринга и Уейли разклати полякинята с няколко крошета. За секунди двете се озоваха на земя, но без нещо съществено, а левите прави на Жан все по-често намираха целта. Късна атака с кикове и колена на Йоана сложи край на рунда, като ляв хайкик попадна в целта.



Китайката отново започна с хубави леви прави, комбинирайки с дясна ръка, като записа няколко добри попадения в началото на третата част. Мощни лоукикове принудиха Йеджейчик да смени гарда си, като тя се стремеше постоянно да вкарва ляв хайкик, както направи на финала на предишния рунд. Жан стана мишена на няколко кика в торса, като значително намали скоростта на ударите си, защото бе не само изтощена, но и затруднена от смяната на гарда. 2 минути преди края шампионката опита неуспешно тейкдаун, като малко по-късно го реализира, но само за секунда. Всички тежки попадения, поети от Йеджейчик, сформираха голям хематом на челото й, но пък китайката кървеше от носа си и изглеждаше доста разбалансирана.





These pictures say it all. Joanna and Weili put on a show for the ages. What an honor to have watched that. #UFC248 pic.twitter.com/wo5pOtZ34z — Michael Larios (@michaellarios07) March 8, 2020 Жан за първи път участваше в шампионски рунд, като двете го започнаха с размени на висока скорост. Комбинациите, които ползваха, бяха огледални и често се самонеутрализираха. Уейли имаше сериозна успеваемост с няколко леви крошета и това доведе до още по-сериозно подуване на челото на полякинята. Йоана пласира хубава комбинация на леви прави в тялото и главата, след което и ляв хайкик, като не спираше отличното си движение. Мощен десен прав на шампионката й донесе позитиви, но Йоана не забавяше в нито един момент и също имаше успеваемост с юмруците си. Полякинята вкара хубав ляв лакът и влезе в клинч, а двете прекараха оставащата минута от рунда в така познатите впечатляващи размени в стойка. Двете дори се прегърнаха преди началото на последния рунд под аплодисментите на публиката. Уейли вкара две поредни леви крошета и счупи носа на опонентката, но и тя не спираше да пробва комбинации. Китайката ставаше все по-прецизна с левите крошета, като изглеждаше по-свежата от двете в последните минути. Йоана пласираше кикове, за да разнообразява ударите си, макар Жан да контрираше с тежки крошета. Десен лакът с въртеливо движение на Йеджейчик бе последният удар в битката, след което феновете аплодираха на крака двете за невероятното зрелище. On the eve of #InternationalWomensDay Zhang Weili and Joana Jedrzejczyk just put on the greatest women's title fight in history. #UFC248

Toughness. Heart. Precision. Look at these women.

No losers in that fight. Unreal. pic.twitter.com/HvKq5ib24g — Alex Luque (@SmokinAlLuque) March 8, 2020

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 764 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1