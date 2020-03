ММА Динамична битка в полусредна категория за начало на UFC 248 08 март 2020 | 05:43 Прочетена 142 0



С динамичен, разнообразен и равностоен двубой в полусредна категория започна основната бойна карта на голямата галавечер в Лас Вегас UFC 248. Алекс Оливейра (21-8-1 MMA, 10-6 UFC) - Бразилския каубой - се наложи с разделено съдийско решение (29-28, 29-28, 28-29) над Макс Грифин (15-8 MMA, 3-6 UFC). И двамата имаха внушителни статистики по отношение на ранно приключване на предишните си битки - бразилецът бе завършил преждевременно 16 от 19-те предишни двубоя, 12 с нокаут, а американецът имаше на сметката си 7 нокаута. Въпреки това боят продължи пълни 15 минути и феновете останаха доволни от неспирния екшън.



Oliveira and @MaxPainGriffin putting on a true slugfest! #UFC248 pic.twitter.com/VBEvJS7yK0 — UFC (@ufc) March 8, 2020 От първата секунда на битката Грифин започна да залага на голямото си оръжие - интензивното движение, с което поставя под напрежение опонентите си и тества кардио подготовката им. Оливейра постепенно започна да свиква с високото темпо и след като се опази от ранни поражения, регистрира на свой ред хубав преден кик и няколко комбинации ляв-десен. Грифин повали съперника си на земята в 3-ата минута от първия рунд и го притисна до оградата в полугард. Оливейра свърши добра работа от гръб, за да неутрализира ръцете на американеца и да се опази от граунд-енд-паунд. Бразилския каубой се изправи, а Грифин го бе прихванал в гръб, като регистрира втори тейкдаун, но двамата бързо "се рестартираха" в стойка, след което рундът свърши.





Alex Oliveira picking up the split decision W at #UFC248! pic.twitter.com/NjBVHql0h0 — UFC (@ufc) March 8, 2020 Оливейра вкара три хубави външни десни лоукика, а Грифин влезе в клинч и се защити от тейкдаун в продължение на няколко секунди. Американецът кървеше от дясната вежда в следствие на получен десен ъперкът в първата част и трябваше да бъде почистен по време на рунда. Оливейра вкара отличен десен прав в главата на съперника си и го накара да се замисля много повече преди опитите за атака. Бразилския каубой залъгваше, че ще ползва десен ъперкът и налагаше Грифин с всякакви други удари. Два неуспешни опита за тейкдаун на Оливейра приключиха рунда при 19-7 значими удара в негова полза (10-9 в първата част). Оливейра, който има богато минало в муай тай, продължаваше да тормози противника с предни десни кикове, а Грифин го притисна до оградата. Американецът имаше цели три цепнатини на главата, които допълнително го разсейваха с теч на кръв. Бразилския каубой успя да осъществи тейкдаун и пое контрол над опонента в полугард. Последваха няколко тежки удара с юмруци, но Грифин успя да преобърне позицията и на свой ред да запише няколко попадения с граунд-енд-паунд. Каубоя бе заключил крака му и не позволяваше много движение, но "изяде" няколко леви лакти. Битката приключи по този начин и след финала и двамата отпразнуваха като победители.

