Легенда на Интер: Играчите в Серия “А” да си понижат заплатите, за да помогнат на клубовете

Легендата на Интер Сандро Мацола предложи играчите в Серия “А” да си понижат заплататите, за да може по този начин клубовете им да покрият финансовите си загуби покрай мачовете пред празни трибуни заради епидемията от коронавирус в Италия.

“В толкова труден момент за нашата нация е редно футболистите да вземат инициативата, да изиграят своята роля и да изпратят силно послание до феновете. Прекалено често тези момчета са определяни за повърхностни и наемници, но те могат да покажат, че това не е вярно, като се поставят в служба на клубовете си и на общото благо. В Серия “А” тези играчи печелят милиони, така че само за един месец те могат да намалят заплатите си с 5%, за да помогнат на клубовете да покрият огромните загуби през този период, както и да дарят пари за изследването на коронавируса”, заяви Мацола пред “Ил Джорнале”.

