Канело срещу Саундърс на 2 май в Лас Вегас

Най-скъпоплатеният и популярен боксьор Саул Алварес - Канело ще се изправи срещу шампиона на Световната боксова организация в супер средна категория Били Джо Саундърс на 2 май в Лас Вегас. Добрата новина за феновете на “сладката наука” се очакваше от няколко дни, а вече е потвърдена, както и някои подробности около договора. Очаква се Саундърс да получи цели 8 милиона долара за двубоя, което ще бъде негов личен рекорд, тъй като Канело именно е “златната кокошка” в спорта (по подобие на Антъни Джошуа). Авторитетни източници подсказват, че спонсорът на Канело - стрийминг платформата DAZN - е близо до това да официализира плана за три големи битки през 2020 година. Първата е със Саундърс през май, след това можем да очакваме осъществяването на трилогия с Генади Головкин през септември, а през декември - с японеца Риота Мурата, който е шампион в средна категория на Световната боксова асоциация. Canelo Alvarez is only 29:



WBA Super-Welter

WBC Super-Welter

WBO Super-Welter

Ring Super-Welter

WBA Middle

WBC Middle (x2)

IBF Middle

Ring Middle (x2)

WBA ‘Reg’ Super-Middle

WBO Light-Heavy



Incredible.pic.twitter.com/e8bmgSuLXZ — All Of The Belts (@AllOfTheBelts) March 2, 2020 В кариерата си до момента Канело е бил носител на световни титли в супер полусредна, средна, супер средна и полу-тежка категория.

