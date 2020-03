Бруклин Нетс се раздели със старши треньора си

Ръководството на Бруклин Нетс и старши треньора на тима Кени Аткинсън са се разбрали договорът му да бъде прекратен, съобщиха от клуба. Неговото място на пейката на “мрежите” ще бъде заето временно от доскорошния му асистент Жак Вон.

