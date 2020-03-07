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ЦСКА
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА-София и Берое, които излизат в мач от 24-ия кръг на efbet Лига. Сред 11-те на червените има известни промени. Двоойка централни защитници ще са Пламен Гълъбов и Валентин Антов. Иван Турицов започва на десния бек. На десния фланг на атаката стартира Греъм Кери. Атаката ще води Ахмед Ахмедов за сметка на Али Соу.
Гостите от Стара Загора пък започват със само двама българи. Това са Крум Стоянов и Георги Ангелов. Голмайсторът Мартин Камбуров остава на пейката.
ЦСКА-СОФИЯ: 13. Бусато, 19. Турицов, 28. Гълъбов, 26. Антов, 18. Мазику, 15. Малинов, 5. Анита, 8. Кери, 24. Белтраме, 10. Евандро, 23. Ахмедов
БЕРОЕ: 12. Перниш, 5. Мезаг, 7. Фонкньо, 10. Макоута, 11. Фал, 17. Конте, 20. Фуртадо, 22. Мерло, 25. Ангелов, 27. Стоянов, 59. Тоуба
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efbet Лига
24 кръг, събота 7 март
ЦСКА-София
17:30предстои
Берое
Стадион: Българска армия
Съдия: Ивайло Стоянов
13
28
26
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59
20
17
22
10
7
11
4-2-3-1
3-4-1-2
8 халф
10 вратар
x
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(Гост) 27
отговор
айде армейциииии червени сме горди сме само ЦСКА обичаме Рейтинг: 0 0
(Гост) 26
отговор
от Етрополе съм припознавач, антикомунист фес, нас ни създадоха Бойко , Домуса , Пеевски и Доган , те ни казах,че сме цецека ,дано са купили този мач срещу Берое,че пак ще станем за смях , поглеж сме фалирали като цецекато Рейтинг: 1 0
(Гост) 25
отговор
Напред ЗАРА мачкай франкенщайна. Рейтинг: 2 1
(Гост)
ЧФП кунчеф ПРИПОК ляфски: Много Честна Финансова Пирамида "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ" обира финанси в полза на ЧФП "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ".Кой обича ляФски пирамидата требе да даде последните стинки на много чесна ЧФП Рейтинг: 0 0
(Гост) 23
отговор
ЧФП кунчеф ПРИПОК ляфски: Много Честна Финансова Пирамида "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ" обира финанси в полза на ЧФП "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ".Кой обича ляФски пирамидата требе да даде последните стинки на много чесна ЧФП Рейтинг: 1 0
(Гост) 22
отговор
Ловеч мрази ЦСКА Рейтинг: 1 0
(Гост)
Щото си плод на чикията ми Рейтинг: 1 0
(Гост)
А спермалинпето улази у хралупата. И се роди ти с рога и копита Рейтинг: 1 0
(Гост) 21
отговор
Истинското цС*ка кое е ? Рейтинг: 2 2
(Гост)
В Б група е. Рейтинг: 1 2
(Гост)
ПОЛИГРАФ КИРИМ АГА УБИЕЦ ПЛАШИ:Аз убих кунчеФ ПРИПОК ЛЯФСКИ. Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
отговор
ЧФП кунчеф ПРИПОК ляфски: Много Честна Финансова Пирамида "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ" обира финанси в полза на ЧФП "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ".Кой обича ляФски пирамидата требе да даде последните стинки на много чесна ЧФП Рейтинг: 1 0
(Гост) 19
отговор
Бероя бия 8:0 Рейтинг: 2 1
(Гост)
Хаха олигофрен маолу-умен. Видно е че ДЪЛГОГОДИШНИТЕ ЧИ*КИИ на суров климат не ти влияят добре. Рейтинг: 1 0
(Гост) 18
отговор
ЧФП кунчеф ПРИПОК ляфски: Много Честна Финансова Пирамида "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ" обира финанси в полза на ЧФП "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ".Кой обича ляФски пирамидата требе да даде последните стинки на много чесна ЧФП Рейтинг: 1 0
(Гост) 17
отговор
ЕГА ТИ МАРУЛНИЦИТЕ ДВАМА БЪЛГАРИ В СЪСТАВА . 3:0 ЗА ЦСКА . Рейтинг: 1 1
(Гост) 16
отговор
ЧФП кунчеф ПРИПОК ляфски: Много Честна Финансова Пирамида "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ" обира финанси в полза на ЧФП "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ".Кой обича ляФски пирамидата требе да даде последните стинки на много чесна ЧФП Рейтинг: 1 1
(Гост) 15
отговор
Как може държавен отбор да има само 2 българи... абсурдно е държавни пари да отиват за заплати на чужденци. Рейтинг: 1 1
(Гост) 14
отговор
Аз не приемам този отбор за ЦСКА Рейтинг: 1 2
(Гост)
Сосай куура нсбоко дъртия хууй Рейтинг: 1 0
(Гост) 13
отговор
И другия държавен отбор в А група как ли ще играят един срещу друг държавните отбори познайте Берое - Левски А този мач е без никакво значение, ясно че бодигарда на Живков ще нареди да бъдят потдкрепяни Рейтинг: 2 3