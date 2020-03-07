ЦСКА-София Cska-Sofia

Царско село 2:1 ЦСКА-София

последен:
29.02.2020

ЦСКА-София - Берое

следващ:
07.03.2020

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Милош Крушчич
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

ЦСКА-София17:30Берое11-те на ЦСКА-София и Берое, промени при "червените", заралии с двама българи

07 март 2020 | 16:21
Прочетена 4773
11-те на ЦСКА-София и Берое, промени при &quot;червените&quot;, заралии с двама българи
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА-София и Берое, които излизат в мач от 24-ия кръг на efbet Лига. Сред 11-те на червените има известни промени. Двоойка централни защитници ще са Пламен Гълъбов и Валентин Антов. Иван Турицов започва на десния бек. На десния фланг на атаката стартира Греъм Кери. Атаката ще води Ахмед Ахмедов за сметка на Али Соу.

Гостите от Стара Загора пък започват със само двама българи. Това са Крум Стоянов и Георги Ангелов. Голмайсторът Мартин Камбуров остава на пейката.

ЦСКА-СОФИЯ: 13. Бусато, 19. Турицов, 28. Гълъбов, 26. Антов, 18. Мазику, 15. Малинов, 5. Анита, 8. Кери, 24. Белтраме, 10. Евандро, 23. Ахмедов

БЕРОЕ: 12. Перниш, 5. Мезаг, 7. Фонкньо, 10. Макоута, 11. Фал, 17. Конте, 20. Фуртадо, 22. Мерло, 25. Ангелов, 27. Стоянов, 59. Тоуба


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efbet Лига
24 кръг, събота 7 март
ЦСКА-София
17:30предстои
Берое
Bet365
1.57 4 5.5
1 x 2
Стадион: Българска армия
Съдия: Ивайло Стоянов
13
28
26
19
18
15
8
5
23
10
24
12
25
27
5
59
20
17
22
10
7
11
Милош Крушчич
Димитър Димитров
4-2-3-1
3-4-1-2
Титуляри
Густаво Бусато Густаво Бусато13 Душан Перниш12 Душан Перниш
Иван Турицов Иван Турицов19 Георги Ангелов25 Георги Ангелов
Пламен Гълъбов Пламен Гълъбов28 Теди Мезаг5 Теди Мезаг
Валентин Антов Валентин Антов26 Ахмед Туба59 Ахмед Туба
Брадли Мазику Брадли Мазику18 Steve Furtado20 Steve Furtado
Кристиян Малинов Кристиян Малинов15 Октавио22 Октавио
Върнън Анита Върнън Анита5 Ибрахима Конте17 Ибрахима Конте
Греъм Кери Греъм Кери8 Крум Стоянов27 Крум Стоянов
Стефано Белтраме Стефано Белтраме24 Гаюс Макута10 Гаюс Макута
Евандро Евандро10 Алюн Фол11 Алюн Фол
Ахмед Ахмедов Ахмед Ахмедов23 Pierre Fonkeu7 Pierre Fonkeu
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
22
15
7
0
37:9 (28)
52
2 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
24
13
7
4
46:22 (24)
46
3 Левски Левски
23
13
6
4
40:17 (23)
45
4 ЦСКА-София ЦСКА-София
23
12
7
4
37:16 (21)
43
5 Славия Славия
23
11
6
6
29:22 (7)
39
6 Черно море Черно море
24
9
10
5
30:21 (9)
37
7 Берое Берое
23
12
1
10
37:30 (7)
37
8 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
23
8
6
9
24:25 (-1)
30
9 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
23
7
8
8
25:29 (-4)
29
10 Етър Етър
24
5
9
10
26:40 (-14)
24
11 Царско село Царско село
24
6
4
14
22:39 (-17)
22
12 Дунав Дунав
23
4
6
13
17:39 (-22)
18
13 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
23
4
6
13
20:45 (-25)
18
14 Витоша (Бистрица) Витоша (Бистрица)
24
1
3
20
15:51 (-36)
6
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Спортни новини		 Прочетена 4773

Добави коментар ›› Коментари (27)

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цска
(Гост) 27
отговор
07 март 2020 | 17:21

айде армейциииии червени сме горди сме само ЦСКА обичаме Рейтинг: 0 0

Етрополе евроидиот
(Гост) 26
отговор
07 март 2020 | 17:20

от Етрополе съм припознавач, антикомунист фес, нас ни създадоха Бойко , Домуса , Пеевски и Доган , те ни казах,че сме цецека ,дано са купили този мач срещу Берое,че пак ще станем за смях , поглеж сме фалирали като цецекато Рейтинг: 1 0

Хейтъри
(Гост) 25
отговор
07 март 2020 | 17:19

Напред ЗАРА мачкай франкенщайна. Рейтинг: 2 1

ЧФП кунчеф ПРИПОК ляфски:
(Гост)
07 март 2020 | 17:20

ЧФП кунчеф ПРИПОК ляфски: Много Честна Финансова Пирамида "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ" обира финанси в полза на ЧФП "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ".Кой обича ляФски пирамидата требе да даде последните стинки на много чесна ЧФП Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
ЧФП кунчеф ПРИПОК ляфски:
(Гост) 23
отговор
07 март 2020 | 17:17

ЧФП кунчеф ПРИПОК ляфски: Много Честна Финансова Пирамида "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ" обира финанси в полза на ЧФП "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ".Кой обича ляФски пирамидата требе да даде последните стинки на много чесна ЧФП Рейтинг: 1 0

Лерос
(Гост) 22
отговор
07 март 2020 | 17:17

Ловеч мрази ЦСКА Рейтинг: 1 0

Мразя махкати
(Гост)
07 март 2020 | 17:18

Щото си плод на чикията ми Рейтинг: 1 0

Нйнах я у гъ3о
(Гост)
07 март 2020 | 17:19

А спермалинпето улази у хралупата. И се роди ти с рога и копита Рейтинг: 1 0

...
(Гост) 21
отговор
07 март 2020 | 17:13

Истинското цС*ка кое е ? Рейтинг: 2 2

ha
(Гост)
07 март 2020 | 17:14

В Б група е. Рейтинг: 1 2

ПОЛИГРАФ КИРИМ АГА УБИЕЦ
(Гост)
07 март 2020 | 17:16

ПОЛИГРАФ КИРИМ АГА УБИЕЦ ПЛАШИ:Аз убих кунчеФ ПРИПОК ЛЯФСКИ. Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
РазГРАНД фен.Мъст
(Гост) 20
отговор
07 март 2020 | 17:11

ЧФП кунчеф ПРИПОК ляфски: Много Честна Финансова Пирамида "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ" обира финанси в полза на ЧФП "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ".Кой обича ляФски пирамидата требе да даде последните стинки на много чесна ЧФП Рейтинг: 1 0

КунчеФ припок ляфски.Роди
(Гост) 19
отговор
07 март 2020 | 17:11

Бероя бия 8:0 Рейтинг: 2 1

09.09.2016
(Гост)
07 март 2020 | 17:14

Хаха олигофрен маолу-умен. Видно е че ДЪЛГОГОДИШНИТЕ ЧИ*КИИ на суров климат не ти влияят добре. Рейтинг: 1 0

ПОЛИГРАФ КИРИМ АГА УБИЕЦ
(Гост) 18
отговор
07 март 2020 | 17:10

ЧФП кунчеф ПРИПОК ляфски: Много Честна Финансова Пирамида "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ" обира финанси в полза на ЧФП "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ".Кой обича ляФски пирамидата требе да даде последните стинки на много чесна ЧФП Рейтинг: 1 0

1924
(Гост) 17
отговор
07 март 2020 | 17:09

ЕГА ТИ МАРУЛНИЦИТЕ ДВАМА БЪЛГАРИ В СЪСТАВА . 3:0 ЗА ЦСКА . Рейтинг: 1 1

ТъпоглаватаЧастОтБългария
(Гост) 16
отговор
07 март 2020 | 17:09

ЧФП кунчеф ПРИПОК ляфски: Много Честна Финансова Пирамида "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ" обира финанси в полза на ЧФП "КУНЧЕФ ПРИПОК ЛЯФСКИ".Кой обича ляФски пирамидата требе да даде последните стинки на много чесна ЧФП Рейтинг: 1 1

rrr
(Гост) 15
отговор
07 март 2020 | 17:09

Как може държавен отбор да има само 2 българи... абсурдно е държавни пари да отиват за заплати на чужденци. Рейтинг: 1 1

uuuuu
(Гост) 14
отговор
07 март 2020 | 17:05

Аз не приемам този отбор за ЦСКА Рейтинг: 1 2

Йби съ жендер
(Гост)
07 март 2020 | 17:08

Сосай куура нсбоко дъртия хууй Рейтинг: 1 0

Монтана
(Гост) 13
отговор
07 март 2020 | 17:03

И другия държавен отбор в А група как ли ще играят един срещу друг държавните отбори познайте Берое - Левски А този мач е без никакво значение, ясно че бодигарда на Живков ще нареди да бъдят потдкрепяни Рейтинг: 2 3 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Стамен Белчев: Доволен съм от спечелената точка

                 
                
              

              

                
                  
                  Късен гол спаси Арда срещу Етър, преотстъпени от ЦСКА-София и Лудогорец бележат (видео)
                
                
                  Късен гол спаси Арда срещу Етър, преотстъпени от ЦСКА-София и Лудогорец бележат (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  "Червените" не могат да си позволят втори пореден провал
                
                
                  "Червените" не могат да си позволят втори пореден провал

                 
                
              

              

                
                  
                  Балъков: Етър върви по много правилен път
                
                
                  Балъков: Етър върви по много правилен път

                 
                
              

              

                
                  
                  Курьор: Надявам се ЦСКА да спечели срещу Берое
                
                
                  Курьор: Надявам се ЦСКА да спечели срещу Берое

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






България е последният шанс на "Руския Меси"
04 юни 2019

ЦСКА-София действа доста активно на трансферния пазар и вече се сдоби с четири нови попълнения - Петър Занев, Диего Фабрини, Тони Уот и Денис Давидов. Руският офанзивен халф е истинска загадка за феновете. От ...









							
							
						

						
						






Венци Василев: В Миньор играх с 16-годишни срещу ...
03 декември 2019

Венцислав Василев е сред най-опитните футболисти не само в ЦСКА 1948, но и в българския спорт. Перничанинът кара 13-ата си година в професионалния футбол. Защитникът застана пред клубната камера на "червените", за да ...









							
							
							
						


          

            

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                  Борисов за протеста на сестрите: Всичко, което са поискали до този момент, е направено
                
                
                  Борисов за протеста на сестрите: Всичко, което са поискали до този момент, е направено

                
              

              

                
                  Министър Сачева: Сестрите поставят искания, които са неизпълними
                
                
                  Министър Сачева: Сестрите поставят искания, които са неизпълними

                
              

              

                
                  Генерал Мутафчийски: Симпотмите на коронавируса и грипа са много подобни
                
                
                  Генерал Мутафчийски: Симпотмите на коронавируса и грипа са много подобни

                
              

              

                
                  Братът на Бербатов е задържан за разпространение на дрога
                
                
                  Братът на Бербатов е задържан за разпространение на дрога

                
              

              

                
                  Гърция залови 12 мигранти с фалшиви български паспорти
                
                
                  Гърция залови 12 мигранти с фалшиви български паспорти

                
              

              

                
                  Гърция изгражда бежански лагер на 15 км от България
                
                
                  Гърция изгражда бежански лагер на 15 км от България

                
              

              

                
                  Астробиолози откриха признаци за живот на Марс в миналото
                
                
                  Астробиолози откриха признаци за живот на Марс в миналото

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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