Център на Портланд пред завръщане в игра

Босненският център на Портланд Трейл Блейзърс Юсуф Нуркич най-сетне се завръща в игра. Баскетболистът заяви, че планира да стъпи на паркета за пръв път от близо година на 15 март при домакинството на Портланд на Хюстън. Нуркич счупи крака си на 26 март 2019-а година в мач между Блейзърс и Бруклин Нетс. "Скъсах се от работа, за да се завърна в игра и да помогна на отбора си. Няма да играя по 40 минути на мач, но психически се нуждая да натрупам игрова практика преди да мога да издържам повече време на паркета. Физически се чувствам добре. Никога не съм се съмнявал, че ще се завърна, но трябваше да съм сигурен, че ще съм на 100%. Нямам търпение за 15 март", коментира Нуркич. Portland's Jusuf Nurkic is expected to make his season debut on March 15 against the Rockets, per @ChrisBHaynes. pic.twitter.com/gsiZpabkjH — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 6, 2020 Портланд е девети в класирането в Западната конференция с 28 победи и 36 загуби, изоставайки на 3.5 победи от осмия Мемфис Гризлис. Завръщането на Нуркич ще бъде ключово за финалния щурм на отбора, като друга добра новина е пълното възстановяване и на лидера Деймиън Лилард.



