Неймар: Страх ме е да играя с глава

Суперзвездата на Пари Сен Жермен Неймар призна, че изпитва страх да играе с глава. Той обаче е категоричен, че е добър в това отношение от играта.

“Главата служи само за мислене. Когато играя, правя го с краката. Отиграванията ми с глава не са лоши, те са добри. Мога да ги контролирам и да ги завършвам по добър начин. Истината обаче е, че малко ме е страх. Скачаш и вратарят те удря. Тогава падаш на земята и те пращат в болница. Аут си от мача. Много по-добре е да се отдръпнеш и да изчакаш топката да падне”, заяви Неймар пред OTRO.

Neymar on heading: "The truth is I am a bit scared... the head is only for thinking." https://t.co/8cU0F4ALbw