Шейн Ларкин продължава да пише история в Евролигата

Лидерът на Анадолу Ефес Шейн Ларкин продължава с магическите си изяви в Евролигата, реализирайки 40 точки в снощния мач на турците срещу Олимпиакос. Само няколко месеца след като счупи рекорда за най-много вкарани точки в един мач - 49, Ларкин се превърна в единствения баскетболист, вкарвал поне 40 пункта в два мача от редовния сезон на Евролигата. Също така гардът изравни собствения си рекорд за най-много вкарани тройки в един мач - 10, колкото има и Андрю Гуделок в историята на Евролигата.

.@ShaneLarkin_3 is the first player in EuroLeague HISTORY to score 40+ points.... twice #GameON pic.twitter.com/8qY8ki7xOm