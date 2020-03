НБА предупреди отборите за мачове без публика заради коронавируса, ЛеБрон отказва да играе

Националната баскетболна асоциация информира отборите, че трябва да се подготвят да провеждат мачовете помежду си без наличието на зрители в залата заради настъпващата епидемия от коронавирус в САЩ. По последни информации в Щатите има 300 потвърдени случая и 17 починали от заразната болест, пламнала от Китай.

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс реагира бурно на съобщението от НБА, като определи провеждането на мачове без публика “невъзможно” и ще откаже да играе, ако се стигне до това.



“Да играем мачове без публика? Не, това е невъзможно. Аз играя за съотборниците си, играя и за феновете, за това става въпрос. Ако вляза в залата и там няма публика, няма да играя.”, заяви ЛеБрон.

"If I show up to an arena and there ain't no fans in there, I ain't playing."



