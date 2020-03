Майер спечели последното спускане, малкият глобус е за Фойц

Австрийският ас в алпийските ски Матиас Майер спечели последното за сезона в Световната купа спускане в норвежкия зимен център Квитфел. Майер стана първият представител на страната си от 2014/15 (когато го направи Ханес Райхелт), който печели повече от състезание в тази дисциплина в рамките на един сезон. Той спря хронометрите на 1:48.02 минути и добави още един успех на сметката си, след като спечели най-престижното издание на надпреварата в Кицбюел.

M.Mayer, Kilde & Janka are the Top 3 of #FISalpine DH @#Kvotfjell after 30 skiers. pic.twitter.com/zB5SJLvCwT