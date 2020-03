ММА Тони Фъргюсън: Хабиб не се е бил на улицата 07 март 2020 | 10:47 Прочетена 281 0



Тони Фъргюсън се опита да влезе под кожата на своя следващ съперник Хабиб Нурмагомедов. Двамата ще се бият на 18 април в Бруклин (САЩ) за титлата на UFC в лека категория. „Хабиб се е бил само с такива, които могат да се считат за аматьори, за някакви ученици. Никога не се е бил на улицата – обяви американецът. – За мен това е просто поредният бой. Между нас има уважение. Не искам да го засипвам с грозни думи.“ Отговорът на Орела не закъсня. Tony Ferguson is in Khabib’s head. Conor McGregor couldn’t do that. pic.twitter.com/sDttaPkDl1 — MMA Gone Wild (@MMAgonewild) March 6, 2020 „Ти, американецо, изобщо не можеш да се биеш на улицата. Дори не знаеш откъде съм аз – каза Хабиб Нурмагомедов. – Нямаш представа какво става на тези места. Как смееш да ми говориш, че не съм се бил на улицата. Погледни хората и кажи ти кога за последно си се бил на улицата.“

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт"

