Женски ММА мач за титла се превърна във филм на ужасите

Женският мач за титлата на веригата „Инвикта“ в категория петел между Юлия Столяренко и Лиза Версоса се превърна в кървава касапница. В края на мача дори и най-коравите фенове извръщаха глави, а клетката се превърна в червена река.

This Lisa Verzosa-Julija Stoliarenko title fight has been something else in #PhoenixSeries3. If you can find the replay on Fight Pass and you like MMA it’s worth your time. Got mostly a standing ovation when it ended. pic.twitter.com/yi1vBDInNN