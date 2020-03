Отложиха и мача на ПСЖ заради коронавируса

Мачът от 28-ия кръг на френската Лига 1 между Страсбург и Пари Сен Жермен беше отложен. Причината е разпространението на коронавируса, поради който много спортни събития в Европа вече бяха насрочени за други дати.



Това е първи случай на отложен мач във Франция. С коронавируса в страната са заразени над 600 човека.

PSG didn’t hang around - less than 1 hour after discovering that their match vs Strasbourg tomorrow has been called off due to coronavirus concerns, they’re already on the way back to Paris. pic.twitter.com/H9LpxvIqDL