Брейтуейт: По-лесно е да играеш в Барса, отколкото в Леганес

Новината за трансфера



Не получих директно обаждане, което да ме увери, че всичко е готово. Вместо това ми пратиха едно много ясно съобщение: “Барселона наистина се интересува от теб”. На никого не казах за това. Бях щастлив, но не исках да показвам емоциите си прекалено много, ако не се окаже 100% сигурно. Съпругата ми не разбра за трансфера от мен. Не исках да й го разкрия поради същата причина. Все пак трябваше да седна и да й кажа: “Виж, трябва да говоря с теб. Имам нещо, за което да ти кажа, но съм сигурен, че вече си го прочела във вестниците или пък семейството ми вече ти го е казало”. Моите роднини ме питаха същото: “Мартин, защо не ни каза за това?”



Лионел Меси



Да тренирам с Меси е невероятно, той е голямо момче. Винаги е готов да помогне на останалите играчи. '”I came here to stay many years”' [sport] pic.twitter.com/Ckhf2MkwXB — barcacentre (@barcacentre) March 6, 2020 Адаптацията



Още щом разбрах за трансфера, започнах да гледам видеоклипове. Фокусирах се върху начина на игра и движението. Старая се да контролирам емоциите си и да бъда по-добър на терена.



Предизвикателството “Барселона”



Пристигнах в Барселона в перфектния момент. Предизвикателство е да изляза от зоната си на комфорт. По-лесно е да играеш в Барса, отколкото в Леганес. Тук топката ще е в теб през цялото време. Около себе си имаш добри играчи, които ще те намерят. Was moving to Barça moving out of your comfort zone?



— Braithwaite: "In some ways, yes. But that's not what I fear. I came here for a challenge." — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 6, 2020 Перспективите



Тук съм, за да играя в Барса много години. Чувал съм само позитивни неща за клуба. Ако хората си мислят, че съм дошъл само за няколко месеца, ще ги изненадам, когато ме видят следващия сезон в Шампионската лига с Барса.



Целите



Тук съм и съм щастлив, но не достатъчно. Мисля за първия ми гол с Барса на “Камп Ноу”. 100% вярвам, че ще спечелим Ла Лига. Вярвам в това и ще го направим. '”I’m 100% confident in winning LaLiga”' [md] pic.twitter.com/RT6c1xZHnm — barcacentre (@barcacentre) March 6, 2020 Дебютът на “Камп Ноу”



Изненада ме реакцията на феновете. Много съм доволен от посрещането. За мен това беше като в сън.

