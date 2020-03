Финалите в Световната купа по ски алпийски дисциплини бяха отменени

View this post on Instagram

Schade, schade....damit endet die Saison der Herren nächste Woche in Kranjska Gora und die der Frauen in Are. Mehr per Link in der Bio! —— #coronavirus #corona #decision #entscheid #cortinadampezzo #cortina #italy #finale #mycortina #dolomiti #canceled #worldcupfinals #fis #ski #skialpin #worldcup #fisworldcup #fisalpine #skiworldcup #fisskiworldcup #supporttheswiss #hoppschwiiz #swissskiteam #teamSUI #comingup #kvitfjellworldcup #kvitfjell #wls #sphd #welovethegame

A post shared by welovesnow.ch (@welovesnow.ch) on Mar 6, 2020 at 9:35am PST