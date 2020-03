Макаби - Баскония може да се играе на неутрална територия

Двубоят между отборите на Макаби (Тел Авив) и Баскония от 29-ия кръг на редовния сезон в Евролигата, предвиден да се състои на 12 март, може да се играе на неутрална територия заради наплива на коронавирус, съобщават от израелския клуб.

Maccabi Tel Aviv may play game against Baskonia in Cyprus, Greece or Serbia https://t.co/cxeVPFq4l3