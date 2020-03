Дани Олмо предпочел Лайпциг пред Милан, въпреки по-високата оферта на “росонерите”

Новото попълнение на РБ (Лайпциг) Дани Олмо е предпочел да премине в германския тим, въпреки по-високата оферта на “росонерите” за него. Това разкри Ненад Биелица, който е треньорът на доскорошния му отбор Динамо (Загреб)

“Предложението на Милан за момчето беше по-голямо от това на Лайпциг. Но да отиде в Германия беше негов избор. Той искаше да премине в РБ заради участието им в Шампионската лига, както и заради проекта им за развитието на млади футболисти. Милан не включиха бонуси за разлика от Лайпциг. Динамо ще получи 20% от негова бъдеща продажба. С бонусите може сумата може да достигне 50 млн. евро. Според мен Милан щеше да е идеалното решение, тъй като знам какъв е италианският футбол. Ако беше подписал с Милан, щеше да направи отличен избор. Той обаче реши друго и ние уважихме това”, коментира Биелица пред Tuttomercatoweb.

