Сватбата надува свирката на "Армията"

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БГ Футбол
Съдийски назначения за 24-тия кръг на efbet Лига:
6 март 2020 година, петък 17:30 часа
ПФК Черно море - ФК Царско село 2015
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров
4-ти: Радослав Петров Гидженов
СН: Георги Крумов Виделов
7 март 2020 година, събота 12:30 часа.
ФК Етър - ФК Арда
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ти: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Георги Василев Йорданов
7 март 2020 година, събота 15:00 часа.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Витоша
ГС: Георги Кънчев Димитров
АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ти: Никола Антонов Попов
СН: Мартин Живков Богдев
7 март 2020 година, събота 17:30 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Иван Захариев Вълчев
8 мар 2020 година, неделя 12:30 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ти: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Петков Йорданов
8 мар 2020 година, неделя 15:00 часа
ПОФК Ботев Враца - ПФК Левски
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ти: Георги Милков Гинчев
СН: Антон Симеонов Генов
8 мар 2020 година, неделя 17:30 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Дунав
ГС: Георги Николов Николов
АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ти: Димитър Цолов Буров
СН: Кольо Димитров Данев
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
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(Гост) 7
отговор
Утре рендето Малинов ще се нарита наволя и може и да му даде някакъв картон към.....80 мин. Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
всичко е ясно...Ама бероето кво чака да викат прокурор направо Рейтинг: 1 0
(Гост) 5
отговор
Подсигуряват се от латекса с поръчково съдийство...Главният прокурор ако иска "нарисувано" следствие да направят проверка на съдията,все от някъде трябва да почне Рейтинг: 2 2
(Гост) 4
отговор
Надува свирката на гг, както припоците правят от 4 години Рейтинг: 2 2
(Гост) 2
отговор
Някой да има изненадан,че "свадбата" ще "надува" на армията???? Рейтинг: 3 3
(Гост)
Абсолютно! Поръчково назначение! Тежко им на беройци, хубаво ще ги нашари, може и дузпичка да даде... Рейтинг: 2 2
(Гост) 1
отговор
aideeeeeeeee Рейтинг: 0 0