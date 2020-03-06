БГ Футбол

Сватбата надува свирката на "Армията"

06 март 2020 | 15:31
Прочетена 473
Сватбата надува свирката на &quot;Армията&quot;
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Съдийски назначения за 24-тия кръг на efbet Лига:

6 март 2020 година, петък 17:30 часа
ПФК Черно море - ФК Царско село 2015
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров
4-ти: Радослав Петров Гидженов
СН: Георги Крумов Виделов

7 март 2020 година, събота 12:30 часа.
ФК Етър - ФК Арда
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ти: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Георги Василев Йорданов

7 март 2020 година, събота 15:00 часа.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Витоша
ГС: Георги Кънчев Димитров
АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ти: Никола Антонов Попов
СН: Мартин Живков Богдев

7 март 2020 година, събота 17:30 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Иван Захариев Вълчев

8 мар 2020 година, неделя 12:30 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ти: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Петков Йорданов

8 мар 2020 година, неделя 15:00 часа
ПОФК Ботев Враца - ПФК Левски
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ти: Георги Милков Гинчев
СН: Антон Симеонов Генов

8 мар 2020 година, неделя 17:30 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Дунав
ГС: Георги Николов Николов
АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ти: Димитър Цолов Буров
СН: Кольо Димитров Данев

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 473

Добави коментар ›› Коментари (7)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
МВР
(Гост) 7
отговор
06 март 2020 | 16:56

Утре рендето Малинов ще се нарита наволя и може и да му даде някакъв картон към.....80 мин. Рейтинг: 0 0

аз
(Гост) 6
отговор
06 март 2020 | 16:16

всичко е ясно...Ама бероето кво чака да викат прокурор направо Рейтинг: 1 0

Митко
(Гост) 5
отговор
06 март 2020 | 16:04

Подсигуряват се от латекса с поръчково съдийство...Главният прокурор ако иска "нарисувано" следствие да направят проверка на съдията,все от някъде трябва да почне Рейтинг: 2 2

...
(Гост) 4
отговор
06 март 2020 | 16:01

Надува свирката на гг, както припоците правят от 4 години Рейтинг: 2 2

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
гдбоп
(Гост) 2
отговор
06 март 2020 | 15:47

Някой да има изненадан,че "свадбата" ще "надува" на армията???? Рейтинг: 3 3

111
(Гост)
06 март 2020 | 15:50

Абсолютно! Поръчково назначение! Тежко им на беройци, хубаво ще ги нашари, може и дузпичка да даде... Рейтинг: 2 2

huio
(Гост) 1
отговор
06 март 2020 | 15:43

aideeeeeeeee Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Единствените нови случаи на заразяване с коронавируса в китайската провинция Хубей са тези в град Ухан
                
                
                  Единствените нови случаи на заразяване с коронавируса в китайската провинция Хубей са тези в град Ухан

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
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                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
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                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
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                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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