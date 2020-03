Креспо иска да гледа още 2-3 години Лаутаро в Интер

Бившият нападател на Интер Ернан Креспо призова Лаутаро Мартинес да остане още малко на “ Джузепе Меаца ”, въпреки информацията, свързваща го с трансфер в Испания. Реал Мадрид Барселона изявяват желание да привлекат в редиците си аржентинския нападател, отбелязал 12 гола в 21 мача в Серия “А” през този сезон. Мартинес успя да замени успешно напусналия през лятото Мауро Икарди и да стане основна част в състава на “неадзурите”. Точно поради тази причина сънародникът му Креспо смята, че “десетката” на Интер има още какво да донесе на отбора.

“Бих искал да остане в Интер за още малко, защото имам симпатии към клуба” казва Креспо пред FOX Sports. “Той започна да играе през тази година, след като Икарди напусна, и тотално избухна. Ще ми се да остане още малко - 2 или 3 години още. Тогава, трансферният прозорец ще е друго нещо” допълни още бившият играч на Интер.

