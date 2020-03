Ник Калатес измести Диамантидис по асистенции

Плеймейкърът на Панатинайкос Ник Калатес задмина легендата на “детелините” Димитрис Диамантидис в класацията за най-много асистенции в Евролигата и вече заема втората позиция в историята на турнира на богатите. Калатес записа рекордната си 1,253-а асистенция, с която измести Диамантидис от втората позиция в престижната класация. Първи остава Василис Спанулис с 1,516.

HISTORY MADE!



Nick Calathes surpassed Dimitris Diamantidis for the second spot of the #EuroLeague All-Time leaders in assists pic.twitter.com/5CuJfsZDab