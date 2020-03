Борислава Христова наниза 19 точки в последния си мач за Вашингтон Стейт

Българската баскетболистка Борислава Христова изигра последния си мач с екипа на колежанския Вашингтон Стейт. “Боби Бъкетс” и отборът й преклониха глава пред шестия поставен Орегон Стейт със 55:82 (12:29, 16:24, 16:19, 11:10) в среща от четвъртфиналите на силния турнир на конференцията Пак-12. Загубата е осма поред за Вашингтон Стейт, които приключват сезона с баланс 11 победи и 20 загуби.

As she heads into the Pac-12 Tournament, @WSUCougarWBB Borislava Hristova has created one of the greatest legacies by any student-athlete in the history of @WSUCougars. The story of how she has grown into a Cougar Legend: https://t.co/Y3mS43DbkA #GoCougs #Pac12WBB #BobiBuckets pic.twitter.com/gK7pxq39tA